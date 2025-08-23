Зимата дойде у нас, ето къде

Оказа се, че в събота на най-високия връх на Балканския полуостров времето е зимно.

Максималните температури в момента са 5 градуса, но усещането е за много по-студено време заради умерения югозападен вятър, съобщиха будни граждани, които преди минути са слезли от Мусала.

"Преди около половин час слязохме от връх Мусала, в момента вървим към хижа Ястребец. Термометърът показваше 5 градуса, а за днес уж се очакваха максимални температури 14 градуса, но не знам дали изобщо са надхвърлили 10.

Горе усещането беше като -5 градуса, тъй като има силен вятър и мъгла. Видимостта е почти нулева. Днес не е подходящо за изкачване на планини в тази част на България, особено за начинаещите.

Трябва планинарите да тръгват с подходяща екипировка, за да не бъдат изненадани от времето", съветва туристът, цитиран от Флагман бг, който е от Бургас, но е запален планинар, пише Блиц..

След мощния студен атмосферeн фронт, който на много места у нас, особено в Западна България, предизвика валежи и рязко понижение на температурите, през следващите часове въздушната маса ще се стабилизира, а вятърът ще стихне. Това разкриха синоптиците от Метео Балканс.

Утре сутрин, именно това стихване и липсата на вятър ще позволят значително понижение на температурите. В котловинните полета в Западна България и Задбалканските котловини се очакват температури между 5 и 8 градуса по Целзий, а на вр. Мусала и високите върхове с надморска височина над 2700 метра – между 1 и 2 градуса по Целзий.

