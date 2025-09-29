Честит първи сняг! Ето къде побеля

Заваля първият сняг на връх Мусала в Рила!

Хижари публикуваха в социалните мрежи кадри с бялата покривка от хижата.

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Вятърът временно ще се ориентира от север-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°.

