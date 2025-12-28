Времето - кратко затишие, после нов студен удар около Нова година

Днес над България ще духа силен и на места бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, като само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще останат ниски за края на декември и ще са между 2° и 7°, а в София – около 3°.

Сняг и виелици по билата и проходите

Над планините облачността ще е променлива, но по-често значителна, като основният акцент ще бъде в Стара планина. Там се очакват превалявания от сняг, а по старопланинските проходи условията ще се усложнят заради снежни виелици. Бурният северозападен вятър ще допринася за рязко понижение на температурите, като към 14 часа на 1200 метра те ще са около минус 5°, а на 2000 метра – около минус 7°.

Вятър и хлад по крайбрежието

Над Черноморие облачността също ще бъде променлива, без съществени валежи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще поддържа усещането за студ. Максималните температури ще са между 4° и 7°, температурата на морската вода ще остане сравнително висока – между 8° и 11°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмицата започва спокойно, но не за дълго

Новата седмица ще стартира с предимно слънчево време и отслабване на вятъра, който ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а дневните – между 2° и 7°. Във вторник слънцето ще преобладава преди обяд, след което облачността ще се увеличи без валежи, като максималните температури ще се повишат до 5°-10°.

Студена новогодишна нощ и мразовити утрини

По-късно във вторник вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили, носейки ново нахлуване на студен въздух. В сряда и четвъртък времето ще е осезаемо по-студено и ветровито, с променлива, а около новогодишната нощ и първия ден на годината – по-често значителна облачност. На отделни места, главно в Северна България и планинските райони, ще превали слаб сняг, като минималните температури ще паднат до между минус 8° и минус 3°, а дневните ще останат между минус 3° и 2°. В петък сутринта студът ще е най-силен, на места в котловините температурите ще са около и под минус 10°, след което ще започне постепенно затопляне, което ще продължи и в събота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com