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Нови 20 см сняг в Смолянско

Нови 20 см сняг в Смолянско

Нови 20 см снежна покривка се образува в Смолянско. Валежите в областта започнаха от снощи. По високите части има и повече сняг, съобщава БГНЕС. Камер...

13 март | 11:15
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