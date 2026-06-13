Времето - кратко затишие, после нов студен удар около Нова година
Слънце в началото на седмицата, но студът се връща с пълна сила
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Слънце в началото на седмицата, но студът се връща с пълна сила
Нови 20 см снежна покривка се образува в Смолянско. Валежите в областта започнаха от снощи. По високите части има и повече сняг, съобщава БГНЕС. Камер...