Голяма неприятност във вторник сутрин. Какво време ни очаква

Във вторник и сряда облачността ще е променлива, с чести слънчеви разкъсвания.

В ранните часове в ниските райони ще има условия за понижена видимост, а денем термометрите ще се движат в познатите граници - между 15 и 20 градуса. Във вторник в Дунавската равнина ще е ветровито, с осезаеми северозападни пориви.

През втората половина на седмицата в Средиземноморието ще се оформи обширен циклон, който ще засегне и България. Според ранните прогнози от 2 до 4 октомври се очакват напоителни есенни дъждове в почти цялата страна. В по-високите масиви на Западна и Централна България ще вали сняг. В някои райони количествата дъжд може да достигнат между 50 и 100 литра на кв. м за трите дни.

В резултат на мощно студено нахлуване периодът ще е особено ветровит с опасни пулсации от север-североизток. Температурите в петък ще се понижат до късноесенни стойности – сутрин от 5 до 10 градуса, следобед – от 10 до 15 градуса. Има риск от слани.

От 5 октомври нататък предстои затопляне, с повече слънце и без съществен валеж. Втората октомврийска седмица ще е слънчева, с временни увеличения на облачността, по-значителни към края на периода. В ниските райони – в котловини, низини и покрай вода, ще има условия за есенни мъгли. Температурите ще са в свежия есенен диапазон – призори от 5 до 10 градуса, следобед – между 15 и 20, в някои от дните тук-там - до 22-23 градуса.

