Блокадата не спира! 10 км ад на границата с Турция

Поредният ден започна с познатата, но все по-зловеща гледка - безкрайна верига от тежкотоварни камиони, проточила се като метален змей по АМ „Марица“ край Свиленград. Опашката, насочена към ГКПП „Капитан Андреево“, отново достигна около 10 километра, а шофьорите говорят за часове чакане и напрежение, което расте с всяка изминала минута, съобщава бТВ.

Основният виновник за хаоса остава протестът на гръцките фермери, който блокира ключови пътни артерии и превръща движението в регионален кошмар. Към това се добавя и традиционният годишен пик на трафика към Турция в края на декември.

Въпреки уверенията на митницата, че всички гранични пунктове работят на пълен капацитет, цифрите говорят сами - само през последното денонощие през „Капитан Андреево“ са преминали 3130 тира.

На място са разположени осем патрулни екипа, които се опитват да предотвратят безредици. Вчера се стигна и до арест, след като агресивен шофьор реши да пререди колонадата, създавайки опасна ситуация.

Протестите в Гърция обаче нямат намерение да стихнат. Въпреки срещата на земеделците с премиера в Атина, блокадите остават, а фермерите настояват за изплащането на близо 1 милиард евро субсидии.

По различни данни две трети от средствата са замразени заради разследвания за корупция и злоупотреби - факт, който допълнително разпалва недоволството.

Така вече втора седмица гръцките пътища са парализирани, а българската граница усеща целия отзвук: задръствания, хаос и гневни шофьори, принудени да чакат края на една блокада, която все още няма ясен хоризонт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com