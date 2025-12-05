Нова блокада на Промахон удря тежкотоварния трафик към Гърция

Блокадите по българо-гръцката граница отново се завръщат и се очаква да създадат сериозни затруднения за тежкотоварния трафик. След кратко отваряне на пункта Промахон тази сутрин гръцките земеделци подготвят ново затваряне на пътя, оставяйки в готовност над 100 единици техника. И българските шофьори, и местният бизнес предупреждават, че ситуацията става все по-рискова, предаде БНТ.

Прозорецът се затваря - блокадата се връща

От вчера в 16:00 ч. пунктът Промахон бе отворен временно и движението преминаваше спокойно за всички категории автомобили. Граничният пункт обаче ще остане свободен само до 10:00 ч. тази сутрин. След това се очаква протестиращите фермери отново да се върнат с тежката си техника и да блокират пътя, като основният удар ще бъде върху камионите.

В района на пункта от гръцка страна вече са подредени трактори и друга техника, оставени в готовност за следващата блокада.

Шофьорите: „Пътува се под напрежение“

Български превозвачи, преминали през Гърция в последните часове, описват ситуацията като непредвидима. Борислав Лозанов, шофьор, споделя: „Идвам от Солун, от Катерини. Има много техника по пътя, обстановката не е добра. Пътува се под напрежение. Може всеки момент да ти препречат пътя.“

Той съветва колегите си да бъдат максимално внимателни: „Не препоръчвам да се пътува, но трябва. Тракторите са строени навсякъде, гръцките фермери са непредсказуеми.“

Лозанов разказва, че е минал през Илинден - Ексохи: „Влязох в Гърция към 9:30 ч. И тъкмо минах границата и чух, че след мен са я затворили. Истински късмет.“

След област Драма напрежението остава високо, а земеделската техника се вижда на много места по пътя.

Бизнесът: Проблемът вече е сериозен

Протестите се отразяват и на търговията в региона. Множество камиони бяха блокирани в района на Петрич и Сандански. Кметът на Петрич Димитър Бръчков коментира: „Изключително неприятна ситуация. Ако продължи още няколко дни, ще стане и тежка. Говорим за над хиляда тира, свързани пряко с бизнеса.“

Други шофьори също посочват, че блокадата вреди и на двете страни: „Хората и те си търсят тяхното, и ние си търсим нашето…“

Перспективата - преговори и червен код за дъжд

Очаква се преговорите между фермерите и гръцките власти да продължат, като протестиращите настояват за компромисно решение. Ситуацията може да се усложни допълнително заради обявения червен код за обилни валежи в голяма част от Гърция. Лошото време може да промени динамиката на протестите, но засега нови блокади са почти сигурни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com