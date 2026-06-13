Тежкотоварният трафик задръсти Капитан Андреево и Лесово
Граничните пунктове с Турция работят на пределни обороти
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Граничните пунктове с Турция работят на пределни обороти
Гръцките земеделци се връщат с над 100 машини, а български превозвачи предупреждават за опасно пътуване
Причините са интензивен трафик и задължителни проверки на границата за здравното състояние на шофьорите