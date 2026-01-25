Тежкотоварният трафик задръсти Капитан Андреево и Лесово

Изключително интензивен трафик за товарни автомобили се отчита на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция. Данните са към 06:00 часа и са публикувани от Гранична полиция. Водачите на камиони трябва да се подготвят за забавяния и изчакване.

Натоварването е свързано както със засилен търговски поток, така и със сезонни логистични затруднения, като на места се образуват опашки от тежкотоварни автомобили. От граничните власти призовават превозвачите да следят актуалната пътна обстановка и да планират маршрутите си предварително.

По границата с Гърция от 20 януари през граничния преход Рудозем преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона се пропускат и през пунктовете Златоград, Маказа и Ивайловград. На Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален трафик се отчита на всички гранични контролно-пропускателни пунктове при границата с Република Северна Македония, както и по границата със Сърбия. Спокойна е и обстановката по всички гранични преходи с Румъния, където не се съобщава за забавяния или струпвания на автомобили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com