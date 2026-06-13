Напрежение на българо-турската граница. Тежкотоварният трафик се сгъстява
Капитан Андреево остава най-натовареният пункт, без сериозни проблеми по другите граници
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Капитан Андреево остава най-натовареният пункт, без сериозни проблеми по другите граници
Граничните пунктове с Турция работят на пределни обороти
Движението се пренасочва за два дни