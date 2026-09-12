Внимание: Турция въвежда нова система за глоби
Санкциите скачат до 4 пъти, ако не се платят своевременно
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Санкциите скачат до 4 пъти, ако не се платят своевременно
На фона на спокойна обстановка по другите направления „Капитан Андреево“ и „Лесово“ остават под сериозно натоварване
Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово", движението към Румъния и Гърция е спокойно
Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово, натоварване и на Калотина
Натоварване за тежкотоварните автомобили, останалите пунктове без проблеми
Нормално движение по останалите гранични пунктове на страната
Тежкотоварният трафик при „Капитан Андреево“ излезе извън контрол
Граничните пунктове с Турция работят на пределни обороти
Хасково. Българските спедитори отново завардиха границата с Турция в четвъртък заради репресиите, които им налагат турските власти. Втората блогада...
Свиленград. Всички лостове на държавата до момента са използвани за постигане на разбирателство с Турция. Това каза изпълнителният директор на изпълни...
София. Превозвачески асоциации се оплакаха на премиера и транспортния министър от проблемите на българо-турската граница. В писмо до Министерския съве...