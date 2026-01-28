Ад по пътя към Турция! Опашки, риск и фатален удар

Километрови опашки от тежкотоварни автомобили вече повече от седмица блокират подстъпите към граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, създавайки сериозно напрежение за шофьорите и нарастващ риск за безопасността на движението. Задръстванията продължават с часове и на практика превръщат подходите към границата в опасна зона.

Напрежението прерасна в трагедия, след като турски водач на тежкотоварен автомобил се е блъснал в последния камион от колоната, образувала се километри преди пункта. При силния удар шофьорът е загинал на място. Инцидентът е станал в зона, където камионите изчакват без ясно обозначени безопасни коридори и при ограничени възможности за реакция.

От Камарата на автомобилните превозвачи в България подчертават, че подобни струпвания не са просто логистичен проблем, а пряка заплаха за живота и здравето на водачите. По данни на организацията опашките често достигат десетки километри, а престоят в аварийните ленти и по трасето на автомагистрала „Марица“ създава предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия, особено при зимни условия.

Превозвачите обръщат внимание и на още един сериозен проблем – шофьорите остават блокирани с часове, без възможност да спазват европейските изисквания за време на управление и задължителни почивки. Работният им ден реално изтича в придвижване на метри напред в колоната, а липсата на санитарни условия допълнително влошава ситуацията.

Според Камарата основният въпрос остава защо обработката на тежкотоварните автомобили на граничните пунктове с Република Турция е толкова бавна и какви са причините за системните забавяния. От организацията подчертават, че осигуряването на безопасно и навременно преминаване през границата е отговорност на държавата.

Превозвачите настояват за спешни мерки – по-добра организация на трафика, ускоряване на граничните проверки, създаване на безопасни зони за изчакване и по-добра координация между българските и турските гранични служби. Проблемът при „Капитан Андреево“ продължава повече от седмица и вече има цена, измерима не само в икономически загуби, но и в човешки живот.

