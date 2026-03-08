Засилен трафик на българо-турската граница при „Капитан Андреево“

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход към Турция за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ в информация, публикувана на сайта на институцията за трафика на българските ГКПП към 8:00 ч.

Очаква се засиленото движение на камиони да продължи през по-голямата част от деня, тъй като пунктът е един от най-натоварените на външната граница на Европейския съюз. Често именно там се образуват опашки от тежкотоварни автомобили заради интензивния международен транспорт и митническите проверки.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните пунктове „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.

По информация на „Гранична полиция“ трафикът е нормален и на останалите гранични пунктове по границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния. Към момента няма данни за сериозни задръствания или затруднения при преминаването на превозни средства през тези контролно-пропускателни пунктове.

