Капитан Андреево поема големия летен натиск
Трафикът е интензивен и в двете посоки за леките автомобили, докато останалите гранични преходи засега са спокойни
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Трафикът е интензивен и в двете посоки за леките автомобили, докато останалите гранични преходи засега са спокойни
Тежкотоварните автомобили задръстват граничните пунктове
Камиони се струпват на изход от страната, движението към Гърция и съседните държави остава нормално
Най-натовареният участък беше пътят за Банско
Шофирайте внимателно, призовават от АПИ
Международният път 1-5 за плажовете на Гърция е предпочитан не само от много българи, но от румънци, украинци и молдовци
КАТ въведе специални мерки за контрол
МВР очаква засилен трафик часове преди почивните дни. Българи от цялата страна ще тръгнат на път още този следобед. Най-интензивно ще е движението по...
Засилен трафик по пътищата на страната в последния почивен ден. Входовете на София откъм Перник и бул. „Цариградско шосе" започват да се натоварват. Т...
Засилен трафик по пътищата за почивните дни около 24 май. Близо 280 хиляди души ще тръгнат на почивка. Изходът на София, както и направленията по осн...
От 14 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните превозни средства над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища Осигурен...
Близо 3 км опашка от автомобили се е образувала на изхода на ГКПП – Калотина. Работят максимален брой трасета, служителите на Гранична полиция правят...
София. Започна голямото пътуване на хората след празниците. Днес и утре много от българите ще се приберат от своята почивка. От КАТ предупреждават шоф...