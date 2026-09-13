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Засилен трафик по пътищата

Засилен трафик по пътищата

Засилен трафик по пътищата за почивните дни около 24 май. Близо 280 хиляди души ще тръгнат на почивка. Изходът на София, както и направленията по осн...

20 май | 7:39
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