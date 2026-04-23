Километрични опашки към Турция. Трафикът излиза извън контрол

Трафикът тази сутрин е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция - „Капитан Андреево“ и „Лесово“, където тежкотоварните автомобили образуват сериозни колони на изход от страната. Данните са от „Гранична полиция“ и показват засилено напрежение в този ключов за търговията коридор.

Очаква се натоварването да се запази високо през целия ден, особено при увеличения поток от превозвачи към южната ни съседка. Шофьорите трябва да се подготвят за забавяния и да планират маршрута си с повишено внимание.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На прехода „Русе-Гюргево“ се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия. Въпреки това от „Гранична полиция“ предупреждават, че при засилен трафик в следобедните часове са възможни временни затруднения и по тези направления. Властите призовават водачите да следят актуалната информация и да се съобразяват с указанията на граничните служители.

