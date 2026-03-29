Опашки от тирове на границата с Турция тази сутрин

Интензивен е трафикът тази сутрин на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". Засиленото движение се дължи основно на тежкотоварния трафик, като се образуват колони от камиони в посока Турция. Шофьорите трябва да се подготвят за забавяне и да планират пътуванията си с повече време. Очаква се натоварването да се запази и през следващите часове.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е преминаването през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Въпреки това трафикът временно се извършва поетапно в една лента, което може да доведе до кратки изчаквания.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" се движат леки коли, автобуси и товарни автомобили без затруднения.

Спокойна остава ситуацията и по границите със Република Северна Македония и Сърбия, където не се отчита засилен трафик към този час.

