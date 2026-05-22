Бонус от държавата, който мнозина пропускат

Има един бонус, който държавата дава, но мнозина забравят да си вземат. Причината е, че хиляди семейства не знаят, че съществува възможност, след като си платят данъците, част от тях да се върнат в сметката им обратно.

Става въпрос да данъчните облекчения за дете.

Ако сте родител и още не сте се възползвали, ето как работи цялата система – от сумите до двата начина да си приберете парите, предава финансовият портал pariteni.bg.

Какво всъщност е „данъчно облекчение"

Облекчението не е директен превод на пари от държавата. То е законов механизъм, който намалява облагаемия ви доход – сумата, върху която се изчислява дължимият данък от 10%.

Резултатът обаче усещате като реални пари. Като намалите основата, върху която плащате данък, надвнесеното през годината се връща. За семейство с деца това лесно са няколкостотин евро годишно – пари, които иначе биха си останали в хазната.

Колко точно се връща

Облекчението за деца е най-масово ползваното и зависи от броя на децата. Намалявате годишната си данъчна основа с фиксирана сума за всяко дете, а обратно получавате 10% от нея:

За едно дете: намаление на основата с 3 067,75 € → до 306,78 € обратно;

За две деца: намаление с 6 135,50 € → до 613,55 € обратно;

За три и повече деца: намаление с 9 203,25 € → до 920,33 € обратно.

Може би ще се зачудите защо сумите изглеждат „странни" – 306,78 €, а не кръгло число. Причината е, че праговете на облекчението са законово установени в кръгли стойности, но при превалутирането в евро по официалния курс се получават именно тези на пръв поглед необичайни суми. Затова сумата за едно дете е точно 306,78 €.

Важно уточнение, което мнозина пропускат: връща ви се само толкова данък, колкото реално сте внесли през годината. Облекчението сваля основата, но не може да ви върне повече, отколкото сте платили. Ако доходът ви е нисък и не сте натрупали достатъчно удържан данък, получавате толкова, колкото стига основата ви – не цялата теоретична сума.

Допълнително облекчение за дете с увреждане

Ако отглеждате дете с 50% или над 50% вид и степен на увреждане (с влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК), имате право на още едно облекчение – намаление на основата с 6 135,50 €, тоест до 613,55 € обратно годишно.

Хубавото е, че двете облекчения се комбинират. Родител на дете с увреждане може да ползва и облекчението за дете, и това за дете с увреждане едновременно. Двете може да ги ползва един родител или да ги разпределите – единият взема облекчението за дете, другият за дете с увреждане.

Кой има право и при какви условия

За да се възползвате, трябва да отговаряте на няколко условия към 31 декември на съответната година:

Правоимащ родител. Облекчението се ползва само от единия родител (или настойник, попечител, приемен родител). В семейството решавате кой – обикновено този с по-висок облагаем доход.

Детето е непълнолетно. Не трябва да е навършило пълнолетие. Тук има приятен детайл: облекчението важи и за дете, родено през годината, и за дете, което е навършило пълнолетие през същата година – така че за годината на раждане или на 18-ия рожден ден правото остава.

Без публични задължения. Това е критично. Родителят, който ползва облекчението, не трябва да има неплатени данъци, осигуровки, глоби или дори местни данъци и такси, подлежащи на принудително изпълнение. Ако имате такива – първо ги погасете, после подавайте декларацията. В противен случай губите правото.

Детето е местно лице на България или на друга държава от ЕС/ЕИП.

Един често срещан капан: ако сте били цялата година по майчинство, обезщетението е необлагаемо – тоест не сте плащали данък върху доход и нямате основа, от която да се приспадне облекчението. В този случай облекчението го ползва другият родител.

Двата пътя да си приберете парите

Път №1: През работодателя

Ако работите на трудов договор, това е най-лесният начин. В периода от 30 ноември до 31 декември представяте на счетоводството или човешки ресурси попълнена декларация за ползване на данъчно облекчение за деца (а ако е приложимо – и за дете с увреждане, с копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК). В нея потвърждавате, че другият родител няма да ползва същото облекчение.

Често отделите сами пускат напомнящ имейл, но дори да не го направят, правото си е ваше – спокойно поискайте декларацията от финансовия отдел. След това работодателят преизчислява годишния ви данък и възстановява надвнесеното – до края на януари следващата година, обикновено заедно със заплатата.

Път №2: С годишна данъчна декларация

Ако сте изпуснали срока при работодателя, работите като самоосигуряващо се лице, фрийлансър, имате доходи от наем или просто предпочитате сами – подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

