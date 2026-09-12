Бонус от държавата, който мнозина пропускат
Едно данъчно облекчение все още не се ползва масово
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Едно данъчно облекчение все още не се ползва масово
В свят, в който животът поскъпва по-бързо от календара, а работните години се трупат неусетно, въпросът „Как ще живея, когато спра да работя?“ вече не...
Ocнoвнaтa пpoмянa e yвeличaвaнe нa нeoблaгaeмия гoдишeн дoxoд дo 15 000 eвpo
Новият режим в корпоративното облагане насърчава развойната дейност и технологичните инвестиции
Засяга родителите
Условия и съвети
Предлагат данъчни облекчения за автомобилите на пропан-бутан
Облекчението може да бъде заявявано през декември чрез работодателя
Ще превърнем Варна в дестинация на 4 сезона, казва кандидатът за кмет на "Възраждане"
Ще помогнем на бизнеса и науката да си сътрудничат в иновативните сфери
Минималната работна заплата ще стане 1000 лв, средната 2000, казва Галя Желязкова, кандидат за народен представител на ГЕРБ-СДС в Бургас
Ако само на единия от тях доходът не е достатъчен
568 млн. лв. ще загуби хазната през 2016 г. заради съществуващите данъчни облекчения. Това се посочва в прогноза за данъчните разходи, изготвена от Ми...
Гръцкият премиер Алексис Ципрас смята да премахне данъчните облекчения на депутатите и да ореже министерските заплати, съобщи Френс Прес. "Политическа...
София. Две данъчни преференции за семействата с деца се предвиждат от 2015 г. Те се залагат с промените на закона за данък върху добавената стойност,...
ГЕРБ ще предложи да отпадне възстановяването на авансово внесения данък върху доходите около минималната заплата. За сметка на това ще внесе предложен...
София. Данъчни отстъпки между 50 и 60% да има и за собствениците на автомобили с мощност до 150 к.с., ако отговарят на стандартите от "Евро" 3 нагоре,...
Платеният данък ще се възобнови през 2015 г.
София. Запазват се данъчните облекчения за млади семейства, които имат ипотека за единствено жилище. Депутатите приеха на първо четене промени в Закон...
Лондон. Швейцария може да отмени данъчните облекчения за чуждестранните милионери, след като местни активисти успяха да доведат до референдум закон, к...