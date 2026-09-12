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Всяко дете пести налози

Всяко дете пести налози

София. Две данъчни преференции за семействата с деца се предвиждат от 2015 г. Те се залагат с промените на закона за данък върху добавената стойност,...

02 декември | 22:35
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