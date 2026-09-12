Опашки от тирове на границата с Турция тази сутрин
Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово", движението към Румъния и Гърция е спокойно
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Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово", движението към Румъния и Гърция е спокойно
Натоварено е на ГКПП Капитан Андреево и Лесово, а движението на Дунав мост при Русе спира за няколко часа
Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово, натоварване и на Калотина
Натоварване за тежкотоварните автомобили, останалите пунктове без проблеми
Натоварено движение към Турция, останалите граници са спокойни
Най-натоварени са пунктовете Капитан Андреево и Лесово
Спират от движение камионите
Нормално движение по останалите граници
На границата със Сърбия трафикът е интензивен на вход и изход за леки автомобили на ГКПП "Калотина"
Причината е транзитно преминаване през България на гастарбайтери от Турция, които се завръщат след лятната почивка в държавите от Западна Европа
Най-натоварено ще бъде движението по магистралите „Тракия”, „Хемус” и „Струма”
Интензивен трафик в края на почивните дни. Очаква се голям поток от автомобили на изходите на София - по автомагистралите „Тракия", „Хемус" и „Струма...
През последния празничен ден, особено в следобедните часове, се очаква засилване на трафика по основните пътни артерии на страната и на входовете на г...