Интензивен трафик за камиони на Капитан Андреево и Лесово

Трафикът е изключително интензивен за товарни автомобили на граничните контролно-пропускателни пунктове Капитан Андреево и Лесово, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Данните са към 6:00 часа и показват сериозно натоварване по направлението към Турция, като причините са свързани както със засиления международен товарен поток, така и със сезонното струпване на камиони.

По границата с Гърция от 20 януари през граничния преход Рудозем се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, което облекчава местния трафик в района. Автомобили до 3,5 тона преминават и през пунктовете Златоград, Маказа и Ивайловград, които в сутрешните часове работят без съществени затруднения.

На граничните контролно-пропускателни пунктове Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода движението се осъществява за всички видове превозни средства – леки автомобили, автобуси и товарни камиони, като към момента не се съобщава за сериозни задръствания или ограничения.

По границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи, без въведени допълнителни мерки или временни затруднения. Спокойно е и движението на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Северна Македония, както и по границата със Сърбия, където преминаването се извършва без забавяния.

От Гранична полиция напомнят на водачите, особено на шофьорите на товарни автомобили, да се информират своевременно за актуалната пътна обстановка и да планират маршрутите си с оглед на засиления трафик по южната граница.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com