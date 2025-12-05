Тежък трафик за камиони към Турция, нормално движение по другите граници

Интензивен трафик за товарни автомобили се отчита на изход към Турция на ГКПП Капитан Андреево и Лесово, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Натоварването е значително и колони от камиони се образуват периодично, докато службите работят по поетапното им обработване.

Към Гърция движението постепенно се нормализира. От 16:00 ч. вчера на Промахон се пропускат камиони, леки автомобили, микробуси и автобуси в двете посоки, а от 14:30 ч. преминаването през Ексохи също е възстановено за всички видове превозни средства. На останалите пунктове към Гърция трафикът остава равномерен.

По границите с Румъния, Северна Македония и Сърбия обстановката е спокойна. Трафикът е нормален, а преминаването се извършва без забавяния и без данни за натрупване на превозни средства.

