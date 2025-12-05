Проф. Рачев каза температурата за готвене на шарана за Никулден

„Шараните ще плуват във вода, само че тази вода ще бъде ограничена в тавата.“ С тази своя фирмена шеговита реплика проф. Георги Рачев описа какво време да очакваме на Никулден. Климaтологът отбеляза, че зимата очевидно още не бърза към България и сутрините започват с необичайните за сезона 8 градуса - чисто късноесенно настроение.

Докато в Гърция червен код предупреждава за проливни дъждове, у нас валежите вече са в ход в Югозападна България и Родопите. Рачев обясни, че валежната зона постепенно ще обхване по-голямата част от страната, но без да премине в червени предупреждения. На Никулден ще вали и на още места, но не толкова драматично, колкото при съседите.

Виновникът за тази мека и влажна картина е средиземноморски циклон, който ще премине южно от Пелопонес. Поради това Северна Гърция вече е под червен код, докато България остава в по-умерена зона на влияние. Според проф. Рачев основните валежи ще бъдат днес срещу събота, след което времето ще остане необичайно топло.

„На 11 декември - късноесенни температури в Европа. И на Балканите ще се радваме на много топло време“, казва климатологът. По думите му до 18-20 декември не се очаква нищо бяло в ниските части на страната. В планините има 20-30 см сняг, но той по думите му „не става за нищо“ и не може да гарантира нормален старт на зимния сезон в курортите.

Така вместо истинска зима, засега получаваме Никулден с дъжд, високи температури и шаран в тавата - точно както проф. Рачев винаги успява да го разкаже: усмихнато, леко закачливо и напълно ясно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com