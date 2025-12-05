Верижна катастрофа и два нанизани трамвая в София. Има ранен

Столичният трамваен транспорт преживя необичаен и тревожен ден вчера - в рамките на часове в София станаха две отделни катастрофи с трамваи. Вторият инцидент привлече особено внимание, след като по тъмно два трамвая се удариха на бул. Шипченски проход.

За случилото се първи съобщиха очевидци във Фейсбук групата Катастрофи в София, където бяха публикувани и снимки от мястото.

Снимка: Фейсбук/Катастрофи в София

В района на зала Арена 8888 и кръстовището с бул. „Асен Йорданов“ снощи верижна катастрофа между няколко автомобила довежда до нов сблъсък - този път между два трамвая. Трамвай 23 се удря в трамвай 20, след като не успява да спре. По данни на БНТ един от ватманите е пострадал. Снимките в социалните мрежи показват силно увредена кабина на трамвай номер 23, което предизвика допълнителна тревога сред столичани.

По-рано вчера, около 15:30 ч., в района на Централните хали кола се удари в трамвай. Там за щастие нямаше пострадали, а щетите бяха минимални. Въпреки това двата инцидента в рамките на един ден подчертават тенденция, която наблюдаваме от месеци.

Трамвайните мотриси в София вече на няколко пъти се оказват в центъра на пътни произшествия. Най-драстичният случай беше на 2 септември, когато трамвай, оставен без надзор от ватман, беше подкаран от 22-годишен мъж и се удари в подлез на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. Инцидентът тогава предизвика широк обществен отзвук и постави въпроси около сигурността и контрола в столичния електротранспорт.

