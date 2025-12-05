Рожден ден днес имат култова попфолк певица и европейски шампион

Рожден ден днес празнуват:
Княз Константин-Асен Видински, икономист, син на Симеон Сакскобургготски
Апостол Апостолов, финансист, председател на настоятелството и президент на ВУЗФ
Борис Георгиев, европейски шампион по бокс
Драгомир Кояджиков, член на ВСС
Екстра Нина, фолкпевица
Софи Маринова, фолкпевица
Нели Петкова, певица
Проф. д-р Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей, София
Проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия
Стоян Сталев, юрист и дипломат
Красимир Минев, спортен журналист
