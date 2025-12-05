Рожден ден днес имат култова попфолк певица и европейски шампион

Рожден ден днес празнуват:

Княз Константин-Асен Видински, икономист, син на Симеон Сакскобургготски

Апостол Апостолов, финансист, председател на настоятелството и президент на ВУЗФ

Борис Георгиев, европейски шампион по бокс

Драгомир Кояджиков, член на ВСС

Екстра Нина, фолкпевица

Софи Маринова, фолкпевица

Нели Петкова, певица

Проф. д-р Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей, София

Проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия

Стоян Сталев, юрист и дипломат

Красимир Минев, спортен журналист

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com