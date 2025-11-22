Граничните пунктове „Лесово“ и „Капитан Андреево“ под натиск

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Лесово“ и „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Натоварването засяга основно тежкотоварното движение към Турция, като ГДГП предупреждава шофьорите да се подготвят за изчакване.

На граничните пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния трафикът е нормален, без затруднения както за товарни, така и за леки автомобили. Спокойна остава ситуацията и по всички преходи към Гърция.

От „Гранична полиция“ напомнят, че по трасето Рудозем–Ксанти от гръцка страна се извършват строителни дейности. Участъкът е обозначен като строителна площадка, а достъпът на външни лица е забранен, уточняват гръцките власти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com