Британската преса гърми! Посетете град в България на над 8000 години

Пловдив се утвърждава като примамлива и уникална дестинация за туристите в Европа, въпреки че дълго време остава встрани от масовите пътешественически маршрути. Един от най-старите градове в света, с история от над 8000 години, днес изненадва чуждестранните посетители със съчетание от антични руини, живи квартали и силно културно присъствие.

Забравеното бижу, което пленява пътешествениците

Британското издание „Дейли Експрес“ обръща внимание, че Пловдив остава изненадващо подценен на европейския туристически пазар. Двойка, документираща пътуванията си по света, описва града като „забравен“, но категорично заявява, че той „заслужава да бъде начело в списъка ви с места за посещение в Европа“.

Според тях Пловдив е „съкровищница на вдъхновение за пътуване“, която „ще плени сърцето ви и ще ви накара да се чудите защо някога сте го пропускали“. Особено впечатляващ е Старият град със своите отлично запазени възрожденски къщи в меки пастелни цветове и калдъръмени улички, както и квартал Капана – историческият творчески център на града, известен с лабиринта си от тесни пешеходни улици, художествени галерии, занаятчийски магазини, модерни кафенета, ресторанти и оживен нощен живот.

Град по-стар от Атина и Рим

Съвременният Пловдив е изграден върху пластове хилядолетна история. Археологическите данни показват, че градът е основан още през 7-о хилядолетие пр.н.е., по време на неолита, което го прави по-стар от Атина и Рим.

В публикацията се подчертава, че „най-влиятелният период в историята му е може би по време на римската окупация след превземането на града през 72 г. пр.н.е., когато той се превръща във важен транспортен център за империята, разположен директно на Виа Милитарис, главният военен и търговски път през Балканите“. Това наследство е видимо и днес в архитектурата на града, където римските руини са неразделна част от градската среда, включително Римският театър, който продължава да бъде сцена за пиеси, концерти и фестивали.

Руини под улиците и вкусът на Пловдив

Под модерната търговска улица на града се намират впечатляващите останки от древен римски стадион, който в разцвета си е побирал хиляди зрители и е бил домакин на атлетични състезания и надпревари с колесници. Посетителите могат да видят и забележително запазения Древен форум, някога център на обществения живот.

Пътуващата двойка обръща внимание и на „оживения културен живот“ на Пловдив, както и на местната кухня, която съчетава турски, средиземноморски и балкански влияния. Сред ястията, които туристите се насърчават да опитат, са бутер тесто като баница, яхнии като кавърма и пържена кайма като кебап.

