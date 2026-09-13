Граничните пунктове „Лесово“ и „Капитан Андреево“ под натиск
Изходът за товарни автомобили се превърна в ключово място на движение
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Изходът за товарни автомобили се превърна в ключово място на движение
Движението е нормално през всички останали ГКПП
На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности
На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности
Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе
Проблемите са по ГКПП с Турция, където се струпват автомобили
Квитанцията ще се издава по обичайния начин, но вече няма да се отпечатва
Нормално е движението на граничните пунктове със Сърбия
Информацията е на Главна дирекция "Гранична полиция"
На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален
Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково"
На границата с Румъния се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе
Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе
Хелзинки обяви едностранната мярка и каза, че Москва носи вината
Трафикът е интензивен на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция
Заявленията за издаване на такива карти от днес се приемат в нови пунктове
До 40 км е стигала днес опашката от тирове преди граничния пункт "Хамзабейли-Лесово"
Oт здрaвнoтo миниcтeрcтвo рaзпрocтрaнихa cпиcък c мoбилнитe вaкcинaциoнни пунктoвe
Желаещите могат без предварителен час да се ваксинират
В столицата, освен в паркове и молове, имунизационни пунктове има и в различни квартали