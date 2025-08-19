Интензивно движение по два гранични пункта на България

Движението тази сутрин е интензивна на два от граничните пунктове на страната ни.

Става дума за „Капитан Андреево“ на границата с Турция на вход за товарни автомобили, както и за пункта „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за леки автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе,

поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния.

Трафикът е нормален и на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Възстановено бе движението през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи с Гърция в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

