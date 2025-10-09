Важна промяна в Гърция. Засяга шофьорите, пътуващи натам

Гръцкият Независим орган за публични приходи премахва задължителното отпечатване на касови бележки на пунктовете за събиране на пътни такси.

Сред целите са - намаляване на употребата на хартия, опазване на околната среда и ускоряване на преминаването през пунктовете, съобщават гръцките медии. Когато частни лица преминават през магистрали или мостове със система за събиране на пътни такси, отпечатването на касовата бележка вече няма да е задължително.

Квитанцията ще се издава по обичайния начин, но вече няма да се отпечатва.

Тази промяна предлага решение на хроничен екологичен проблем – отказа на шофьорите да изчакат и да вземат разпечатаната касова бележка на пункта. Много често те тръгват веднага след заплащането на таксата.

Според Независимия орган за публични приходи тази мярка допълнително ще облекчи времето за преминаване и ще допринесе за разтоварване на пътната мрежа в страната. От независимия орган посочват още, че често и периодично получават електронни файлове от концесионерите на магистралите с данни за преминаванията. Това гарантира правилното издаване на касови бележки, независимо дали са отпечатани, или не.

