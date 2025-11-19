Интензивен трафик на два гранични пункта на България

Трафикът на границата с Турция е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

