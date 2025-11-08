Спокоен трафик на граничните пунктове на България

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония, Сърбия, както и на всички гранични преходи на границата с Румъния.

На всички гранични преходи с Румъния и Гърция трафикът също е нормален.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

