Опашки от автомобили на два гранични пункта

Интензивен е трафикът тази сутрин на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили и на ГКПП със Сърбия "Kалотина" на изход за леки автомобили, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем–Ксанти продължават строителните дейности. Поставени са табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември т.г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични пунктове с Република Северна Македония.

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, от 22 август временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите трябва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com