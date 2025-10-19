Общество

Интензивен трафик на ключов граничен пункт тази сутрин

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе

Интензивен трафик на ключов граничен пункт тази сутрин
19 окт 25 | 8:24
218
Иван Ангелов

Движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивно на изход за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция".

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай