Шок с тол таксите от 1 март! Един вид МПС ще страда най-много

Увеличение на тол таксите с около 30% влиза в сила от 1 март, като най-сериозно ще бъдат засегнати превозните средства с най-високи въглеродни емисии. Това обяви в студиото на Тази неделя директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов, като подчерта, че се въвежда нова компонента за въглеродни емисии, която директно оскъпява движението на най-замърсяващите камиони.

Удар за старите камиони, бонус за Евро 6

Новият модел на таксуване е изграден така, че да наказва най-замърсяващите превозни средства и да поощрява обновяването на автопарка. Камионите от категория Евро 6, както и тези, произведени след 1 юли 2019 година, ще получат отстъпки от новата въглеродна такса. За останалите увеличението ще бъде максимално, като именно при тях ръстът може да достигне средно около 30%.

Според Асенов мярката има ясно измерима цел – подмяна на старите тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с минимум 2,5% на годишна база.

Камерите вече ще ловят и в изпреварващата лента

Промените не спират само до цената. Тол камерите ще започнат да засичат и камиони, които се движат в изпреварващата лента – нарушение, което досега често оставаше ненаказано. По думите на Асенов това се очаква да започне още през пролетта и ще бъде част от по-широкото затягане на контрола.

Той коментира и ефекта от въведеното измерване на средна скорост, като подчерта, че броят на превозните средства, движещи се с превишена скорост, е намалял в пъти. Контролът обаче действа най-вече в наблюдаваните участъци, затова обхватът ще продължи да се разширява, особено през летния сезон. Най-фрапантните нарушения се регистрират в тъмната част на денонощието.

Над 1 млрд. лева в тол системата – къде отиват парите

От Националното тол управление отчетоха, че през 2025 година приходите от тол системата са надхвърлили 1 млрд. лева, като е постигната около 90% експлоатационна ефективност на контрола. Според Асенов това показва, че системата работи, а средствата са налични.

Той уточни, че като държавни такси тези пари постъпват в държавния бюджет и след това се разпределят по Закона за държавния бюджет. По думите му значителна част от средствата отиват за ремонти на пътища, натрупани заради дългогодишна липса на поддръжка, като очакването е те да бъдат използвани и за подобряване на пътната инфраструктура и безопасността.

