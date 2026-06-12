Шок за превозвачите! Готвят рязък скок на тол таксите
Повишението влиза в сила от 1 март и ще оскъпи стоки, услуги и междуградски билети
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Повишението влиза в сила от 1 март и ще оскъпи стоки, услуги и междуградски билети
Вече ще засичат и камиони в изпреварващата лента
Държавата удря замърсителите, камерите вече дебнат и в изпреварващата лента
Какво ще се случи с винетките
Предлага се глобата за преминаване по платената републиканска пътна мрежа без заплатена електронна винетка да бъде колкото цената на еднодневната вине...
Рекордни постъпления от винетки и тол такси
Ще има такива и за автомобилите над 3,5 тона, които заплащат тол такса, за да ползват републиканските пътища
Постановлението на правителството е с днешна дата и публикувано в Правната информационна система
Въвежда се и такса "Задръствания"
От транспортния бранш настояват за отлагане на вдигането на таксите от 1 април
След приемането ни в Шенген през лятото трафикът към южната ни съседка се очаква да се увеличи
Процентното увеличение на цените е резултат от договор между правителството и концесионерите на пътната мрежа
Очаква се те да влязат в сила 2025 година
Позиция от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Новата тарифа ще бъде 50% отгоре върху сега действащите такси
Вдигането на таксите беше отложено веднъж, за да се изработи справедлив механизъм
Годишната винетка ще струва 87 лева, тримесечната винетка ще е 48 лева
Ще има ли промени от от 1 януари 2023 година
От 1 януари 2023 г. цените на всички винетки ще бъдат намалени с 10%
Регионалният министър пpoвeдe пyбличнa cpeщa c пpeвoзвaчитe