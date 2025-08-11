Промяна с еднодневната винетка

Предлагат еднодневната винетка да е валидна за срок от 24 часа, от началната ѝ дата и час.

Това се посочва в предлаганите промени на наредбата за таксуването и преминаването по платената републиканска пътна мрежа. Промяната касае превозните средства до 3,5 тона.

Промяна и в глобата

Предлага се глобата за преминаване по платената републиканска пътна мрежа без заплатена електронна винетка да бъде колкото цената на еднодневната винетка, вместо колкото тази на уикенд, както е в момента.

Припомняме, че към настоящия момент най-евтината винетка за леки автомобили до 3,5 тона е уикенд винетката, която струва 10 лева. Седмичната винетка е 15 лева, месечната - 30 лева.Тримесечната винетка струва 54 лева, а годишната - 97 лева.

