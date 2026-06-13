Промяна с еднодневната винетка
Предлага се глобата за преминаване по платената републиканска пътна мрежа без заплатена електронна винетка да бъде колкото цената на еднодневната вине...
Следете всички новини, анализи и коментари за Еднодневната винетка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предлага се глобата за преминаване по платената републиканска пътна мрежа без заплатена електронна винетка да бъде колкото цената на еднодневната вине...