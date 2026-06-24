Бюджет 2026 тръгва с дефицит от 5,7% и нови тежести

Финансовият министър Гълъб Донев представи първия пакет мерки в Бюджет 2026, с който кабинетът цели да свие прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7% от БВП. По думите му държавната хазна е в трудно състояние заради натрупани дисбаланси, необмислени финансови решения и ръст на разходите без достатъчно стабилна приходна основа.

Донев обяви по-висок максимален осигурителен доход, увеличение на винетките, разширяване на тол системата, облагане на хазартните печалби и нов режим за осигуровките на държавните служители. Целта на правителството е дефицитът да бъде върнат до 3% от БВП през 2028 г.

Донев: Първата стъпка е финансово вразумяване

„Целта ни е през 2028 г. бюджетният дефицит да е до 3% от БВП. Първата стъпка към финансово вразумяване е с настоящия бюджет, чрез редица мерки, за да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7% от БВП за 2026 г.“, заяви Гълъб Донев при представянето на основните параметри на план-сметката на държавата.

Финансовият министър подчерта, че бюджетът е най-важната политика на всяко управление, защото засяга всички членове на обществото. Според Донев проблемът не е само в размера на дефицита, а в начина, по който през последните години са били трупани разходи, без приходите да растат със същото темпо.

„Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. В същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са били прилагани еднократни мерки за частично прикриване на дефицитите“, заяви Донев.

Повече приходи от осигуровки, тол такси и хазарт

Гълъб Донев обясни, че кабинетът залага на балансиран подход - свиване на разходите и осигуряване на по-високо темпо на приходите. Сред първите мерки е повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро.

„Планираме повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. на 2300 евро, като от това повишение очакваме малко над 90 млн. евро приходи“, заяви финансовият министър.

Предвижда се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии, при които ръстът ще бъде по-висок от увеличението на минималната работна заплата. От тази мярка кабинетът очаква около 40 млн. евро допълнителни приходи.

„Мерките в приходната част са насочени към ограничаване на сивата икономика и създаване на по-справедлива конкурентна среда“, подчерта Гълъб Донев.

Винетките поскъпват от август

От 1 август 2026 г. се предвижда и 30% увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата. Очакваният ефект за бюджета е около 53 млн. евро.

Кабинетът планира и 10% облагане на печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите. От тази мярка се очакват допълнителни 100 млн. евро.

Така Бюджет 2026 търси повече приходи от няколко посоки едновременно - осигуровки, пътни такси, тол система и хазарт. Донев представя тези мерки като част от опит за запълване на поне част от дупката в хазната, без да се стига до внезапно връщане към 3% дефицит още догодина.

Държавните служители започват да плащат осигуровки

Гълъб Донев обяви и важна промяна за държавните служители. От 1 август 2026 г. те ще започнат поетапно да плащат личните си осигурителни вноски, като първоначално тежестта ще бъде разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя.

От 1 януари 2027 г. съотношението трябва да бъде изравнено с това при останалите работещи - 60% за осигурителя и 40% за осигуреното лице. Разработва се и механизъм, по който от 2027 г. осигуровки да започнат да поемат и работещите в МВР и Министерството на отбраната.

„Трябва ясно да се знае, че тези промени ще бъдат компенсирани чрез възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход на служителите“, подчерта Донев.

Минималната заплата няма да се замразява

Финансовият министър отхвърли твърденията, че правителството планира замразяване на минималната работна заплата за три години. По думите му кабинетът подготвя нов механизъм за определяне на размера ѝ.

„Това е напълно невярно. Създаваме механизъм, по който ще бъде определен новият размер на минималната работна заплата за 2027 година“, заяви Гълъб Донев.

Едновременно с това се предвижда премахване на автоматичното определяне на част от възнагражденията в държавната администрация. Това трябва да ограничи механичния ръст на разходите за персонал в публичния сектор.

Таван за заплати в държавни дружества и бордове

Донев обяви и ограничаване на разходите за така наречените изборни длъжности, чиито възнаграждения се индексират според ръста на средната работна заплата. Според финансовия министър това ще доведе до икономии от 564 млн. евро през 2026 г.

Правителството подготвя и тавани за възнагражденията на директорите и членовете на управителните органи в държавните предприятия и дружествата с над 50% държавно участие. Идеята е техните заплати да не надвишават възнаграждението на президента.

Този пакет е представен като мярка срещу прекомерното раздуване на публичните разходи в горните етажи на държавния сектор, без да се намалява нетният доход на редовите служители.

Повече пари за общините, здравеопазването и образованието

Въпреки високия дефицит правителството планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование и култура. Осигурени са и още 600 млн. евро за инвестиционната програма на общините, като общият ресурс за общински инициативи е разчетен на 1,108 млрд. евро.

Капиталовите разходи през 2026 г. се планират на 9,36 млрд. евро. От тях националното съфинансиране е 4,028 млрд. евро, а 5,331 млрд. евро са средства по европейско финансиране, включително по Плана за възстановяване и устойчивост.

Така кабинетът не залага на механично спиране на инвестиционните разходи, а на опит да съчетае дефицит от 5,7% с продължаване на част от ключовите публични проекти.

Радев обвини предишните управления

По-рано премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления. Той потвърди, че дефицитът в Бюджет 2026 ще бъде над 3% от БВП, но отхвърли призивите за рязко връщане към тази граница още догодина.

„Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

Радев заяви, че правителството няма да намалява доходите на работещите и няма да прави масови съкращения в държавната администрация. Тази линия беше потвърдена и от Донев, който обяви компенсации за държавните служители при въвеждането на лични осигурителни вноски.

Бюджетът влиза в политическа битка

Проектобюджетът трябва да бъде публикуван на сайта на Министерството на финансите. До този момент заявката на кабинета е ясна - 10% съкращение на разходите в администрацията, поетапно плащане на осигуровки от държавните служители, по-високи приходи от осигурителни прагове, винетки, тол такси и хазарт, както и ограничаване на част от високите възнаграждения в публичния сектор.

Първият голям въпрос е дали тези мерки ще бъдат достатъчни, за да свалят дефицита до 5,7% през 2026 г. Вторият е още по-тежък - дали кабинетът ще успее да върне държавните сметки под 3% до 2028 г., без да спре инвестициите, без да намали доходите и без да отвори нова дупка в хазната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com