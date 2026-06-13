НАП съобщи за голяма промяна! Отнася се за хазарта
Близо 54 000 граждани до момента са подали заявление за вписване в регистъра на уязвимите лица
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Близо 54 000 граждани до момента са подали заявление за вписване в регистъра на уязвимите лица
Досега нито регулацията му е била ясна, нито контролът сериозен
Ако това се случи Конституционният съд ще отмени този закон