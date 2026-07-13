Социалният министър с ключова новина за пенсиите и социалните плащания

Пенсиите, обезщетенията за майчинство и безработица, болничните и останалите социални плащания по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. са гарантирани и ще бъдат изплащани редовно. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред БНТ, като увери, че най-уязвимите групи няма да останат без подкрепа.

Първоначално е имало затруднения при осигуряването на целия необходим ресурс, но заложените средства вече обезпечават плащанията. През есента ще започне подготовката на промени за по-справедливо разпределение на социалната помощ.

Пенсиите ще идват навреме

„Всички социални плащания са осигурени и гарантирани. Това означава, че най-уязвимите ще получават регулярно парите си - независимо дали става дума за обезщетения, майчинство или пенсии“, заяви Ефремова.

Гаранцията обхваща както пенсиите от ДОО, така и плащанията при безработица, временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете. Социалната министърка беше категорична и че продължителността на майчинството няма да бъде съкращавана.

Проектът на бюджета на ДОО, който парламентът прие на първо четене на 10 юли, предвижда приходи от 15,265 млрд. евро. От тях 13,503 млрд. евро са предназначени за пенсии и добавки към тях. Средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 543 евро - с 45 евро повече спрямо предходната година.

Повишението вече е в сила

От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., бяха осъвременени със 7,8% по швейцарското правило. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нарасна от 322,37 на 347,51 евро, а със същия процент бяха увеличени вдовишките добавки и социалната пенсия за старост. Повишението засегна и минималните размери на инвалидните и наследствените пенсии.

Последните отчетени данни на НОИ показват мащаба на разходите. Само за първите четири месеца на годината за пенсии са изплатени 4,352 млрд. евро - с 10,6% повече спрямо същия период на 2025 г. Разходите за обезщетения и помощи са достигнали 484,2 млн. евро.

Търсят повече справедливост

След гарантирането на плащанията министерството ще насочи усилията си към начина, по който средствата достигат до различните групи. Промените ще обхванат подкрепата за хората с увреждания, майките и получателите на различни видове пенсии.

„Има усещане за несправедливост, въпреки постоянно нарастващите разходи в социалната сфера“, призна Ефремова. Целта е помощта да бъде по-добре насочена и хората да усещат по-ясно ефекта от увеличения публичен ресурс.

Дефицитите в държавното обществено осигуряване са натрупвани в продължение на години, след като поредица от политически решения са променяли размери, правила и формули. Само за първите четири месеца на 2026 г. трансферите към консолидирания бюджет на ДОО са достигнали 2,161 млрд. евро.

Нова битка за минималната заплата

Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро, а минималната часова ставка е 3,74 евро. Размерът беше повишен с 12,6% спрямо предходната година и засяга доходите на близо 600 000 работещи.

Ефремова обяви, че ще започнат преговори между бизнеса и синдикатите за нов механизъм, който да определя минималната заплата от следващата година. Действащата формула обвързва нейния размер със средната брутна заплата, но работодатели и синдикати отдавна настояват за промени по различни причини.

Над 108 000 работници са дошли отвън

През последните три години България е привлякла над 108 000 работници от държави извън Европейския съюз. Най-много са гражданите на Узбекистан, Турция, Молдова и Украйна, които са заети основно в строителството, туризма, селското стопанство и преработващата промишленост.

„Трябва да има баланс и първо да се търсят български работници“, подчерта социалната министърка. Останалите водещи принципи трябва да бъдат справедливото отношение и спазването на европейското законодателство, така че вносът на кадри да покрива реалния недостиг, без да подкопава условията на труд.

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