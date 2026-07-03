Работодатели настояват за реформи в разходите в бюджета

АИКБ атакува проекта за бюджет 2026 заради прекомерния дефицит и липсата на ясни реформи за бюджетна консолидация. Изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов заяви пред БНР, че дефицитът може да бъде свален до 4-4,5%, ако държавата работи върху разходната част.

Проектът предвижда целеви дефицит 5,7% от БВП, или малко над 7,2 млрд. евро, и нов дълг над вече одобрените 3,8 млрд. евро. Според работодателската организация проблемът е, че разходите растат по-бързо от приходите, а това задълбочава дефицита и увеличава държавния дълг.

Разходите са първата мишена

„Проблемът на държавните бюджети в последните 5 години е разходната част“, заяви Иванов. По думите му динамиката на разходите изпреварва приходите и затова АИКБ настоява за реформи именно там, а не за механично търсене на още приходи.

Критиките са насочени и към капиталовите разходи, заложени на рекордно равнище от 9,3 млрд. евро. Бизнесът признава, че 2026 г. е извънредна заради приключването на Плана за възстановяване и напредналото изпълнение на европейските програми, но се съмнява, че държавата има капацитет да реализира всички инвестиции навреме.

Проекти без готовност вдигат дефицита

„Ако имаме ясна представа, че те няма да бъдат реализирани, по-добре да не ги залагаме“, каза Иванов. Според него в бюджета има средства за проекти без достатъчна проектна готовност, които най-вероятно няма да бъдат изпълнени до края на годината.

Точно това, според АИКБ, изкуствено увеличава дефицита. Работодателската организация настоява подобни разходи да не се включват в бюджета, ако няма реална възможност да бъдат направени.

Осигурителните прагове отварят втори фронт

АИКБ критикува и повишаването на минималните осигурителни прагове, както и максималния осигурителен доход до 2300 евро. В проекта е предвидено максималният осигурителен доход да се повиши от 1 август 2026 г., като от мярката се очакват малко над 90 млн. евро приходи.

Иванов припомни, че минималните осигурителни прагове са били въведени през 2003 г. като мярка срещу сивата икономика, но от години не се договарят реално между социалните партньори. Според него всеки работник трябва да бъде осигуряван на действително получаваната заплата, а не на административно определен праг.

Удар по високите заплати

По думите на Иванов повишаването на максималния осигурителен доход ще засегне най-силно Ай Ти сектора и дейностите с високи средни възнаграждения. Ако работодателят не компенсира увеличението, то ще намали нетния доход на работниците.

АИКБ не възразява по принцип срещу повишаването на максималния осигурителен доход. Критиката е, че промяната идва в средата на годината, когато компаниите вече са планирали разходите си за труд.

Пенсиите и спорът за справедливостта

Иванов заяви, че пенсиите у нас не са високи като абсолютен размер, но според него пенсионната система е прекалено щедра спрямо осигурителния принос. Той настоява за премахване на минималната пенсия като категория и за отделяне на социалното подпомагане от пенсионната система.

Според АИКБ пенсиите трябва да се определят само според осигурителния принос, а хората с твърде ниски доходи да получават помощ през социалната система. Иванов смята още, че Швейцарското правило е необосновано при хроничен дефицит и предлага временно индексацията да покрива само инфлацията.

Бюджетът влиза в трудна политическа фаза

Министерският съвет вече одобри проектобюджета за 2026 г., а финансовият министър Гълъб Донев заяви, че очаква „сериозна, отговорна, смислена работа“ по него в Народното събрание. Разходите за издръжка за 2026 г. нарастват с 1,034 млрд. евро, като част от увеличението е по националния бюджет, а друга част - по европейски средства.

Точно тук е големият сблъсък - кабинетът защитава бюджета като трудна, но необходима рамка, а бизнесът вижда риск от ново отлагане на реформите. Ако проектът остане с дефицит 5,7%, това ще изпрати лош сигнал за фискалната дисциплина на страната. Най-важният въпрос вече е дали парламентът ще намали разходите, или ще приеме бюджета с цената на още дълг и още напрежение върху бизнеса.

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