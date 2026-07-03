ГЕРБ плаши Радев с Конституционния съд за бюджета, той избира финансова дисциплина

Премиерът Румен Радев пое ангажимент с бюджет 2027 дефицитът да бъде значително намален, но защити проекта за 2026 г. като необходима сметка след години натрупани проблеми. По време на блицконтрол в парламента той поиска задълбочен, отговорен и открит дебат и заяви, че ако дефицитът може да бъде намален още сега, това трябва да се направи. В същото време Радев отхвърли тезата, че реални реформи могат да бъдат подготвени за един месец.

ГЕРБ-СДС пък го предупредиха, че бюджет с подобен дефицит може да бъде атакуван пред Конституционния съд.

„Надявам се на задълбочен, отговорен и открит дебат. Ако можем да намалим този дефицит, нека го направим. Ангажираме се с бюджет 2027 значително да намалим дефицита. Няма как за един месец анализ, закони и обществено обсъждане. Като казват никаква реформа не направиха - не става за един месец“, заяви Радев.

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС обяви, че проектът нарушава Закона за публичните финанси, защото дефицитът трябва да бъде до 3%. Според нея по-висок дефицит може да бъде заложен само при пандемия, война или спад на икономическия растеж, а такива условия не са налице. „Приемането на такъв закон за бюджета може да бъде подложено на обжалване пред КС“, заяви Петкова.

Радев върна удара, като посочи, че истинското нарушение не е в опита да се управлява наследеният проблем, а в политиките, довели държавата до тази ситуация. „Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизма на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък“, каза премиерът.

Той постави и най-тежкия политически избор - дали дефицитът да бъде намален механично за сметка на хората, общините и икономиката. „Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим“, заяви Радев.

Според премиера кабинетът ще заложи не на социално рязане, а на пълна финансова дисциплина и ревизия на плащанията по дейности, приети от предишни правителства. Така Радев представи бюджета като труден, но честен опит да се поеме отговорност за вече натрупани решения, без ударът да бъде прехвърлен директно върху гражданите.

От ГЕРБ-СДС отвърнаха, че фактът, че проектът е одобрен от „Прогресивна България“, не означава, че Народното събрание трябва да го приеме, ако той противоречи на закона. „Най-много за този период са управлявали служебните правителства - имате пълната картина. Това, че сте одобрили този проект на закон за бюджет, не значи, че НС трябва да го гласува в нарушение на закона за публичните финанси“, заяви Петкова.

Сблъсъкът очерта две различни линии - правна атака срещу размера на дефицита и политическа защита на бюджета като неизбежна последица от предишни решения. Радев се опита да заеме по-трудната позиция - да признае проблема, но да не го реши чрез орязване на доходи, пенсии и общински проекти. Така спорът вече не е само за числата в бюджета, а за това кой ще понесе цената на годините популизъм и отлагани реформи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com