Огромна промяна с тол таксите, яко поскъпване

От 1 март тол таксите в България ще се увеличат средно с около 30%, а камерите на тол системата ще започнат да засичат и камиони, които се движат в изпреварващата лента. Това обяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов пред bTV.

По думите му увеличението е свързано с въвеждането на допълнителна компонента за въглеродни емисии, която ще бъде включена в тол таксите.

"От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Ще бъдат увеличени средно с около 30% таксите за превозни средства. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите", заяви Асенов.

За по-екологичните превозни средства обаче ще има облекчения. Камионите от категория Евро 6, както и тези, произведени след 1 юли 2019 година, ще ползват отстъпки от новата такса.

Тол камерите с нова функция

Според Асенов мярката цели ускорена подмяна на автопарка с по-нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с минимум 2,5% годишно.

Сериозна промяна се подготвя и в контрола по пътищата.

"Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Надявам се да се случи от пролетта", подчерта още директорът на тол управлението, който коментира и ефекта от т.нар. контрол на "средна скорост", който вече се прилага в определени участъци.

По думите му резултатите са категорични. "Ефектът "средна скорост" доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол", поясни Асенов.

От Националното тол управление планират разширяване на обхвата на контролираните отсечки, като за летния сезон се предвижда още по-голямо покритие. Най-фрапантните нарушения, по данни на институцията, се регистрират в тъмната част на денонощието.

Рекордни приходи

Асeнов отчете и рекордни приходи. През 2025 година от тол системата са събрани над 1 млрд. лева, като е достигната около 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.

"Пари има. Надявам се да бъдат ефективно използвани за пътна инфраструктура, за пътна безопасност", коментира той.

Директорът на тол управлението уточни, че средствата постъпват като държавни такси в държавния бюджет и след това се разпределят съгласно Закона за държавния бюджет.

"Много повече пари от този 1 млрд. лева отиват за ремонти на пътища заради дългогодишната липса на поддръжка", допълни Асенов.

