Нов призив от принц Уилиям. Засяга целия свят

Британският престолонаследник принц Уилям отправи силно послание на надежда и решителност в борбата срещу климатичните промени по време на церемонията по връчването на наградата EarthShot в Рио де Жанейро. Събитието, изпълнено със световни знаменитости и вдъхновяващи истории, отбеляза петото издание на престижната инициатива, създадена от херцога на Кеймбридж през 2020 година.

Оптимизъм пред лицето на глобалните предизвикателства

„Разбирам, че някои може да се чувстват обезкуражени в тези несигурни времена“, каза Уилям пред гостите, сред които присъстваха екологични активисти, учени и представители на бизнеса. „Разбирам, че все още има много да се направи. Но сега не е моментът за самодоволство, а оптимизмът, който изпитах през 2020 г., остава силен и днес.“

Това бе първото посещение на принца в Латинска Америка и се случва в навечерието на климатичната конференция на ООН COP30, която Бразилия ще домакинства следващата седмица. Изявлението на Уилям бе възприето като знак за ангажираността на британската кралска фамилия към екологичните каузи и международния диалог за бъдещето на планетата.

EarthShot – мисия за десетилетие и за човечеството

Учредена по модела на историческата „лунна цел“ на президента Джон Ф. Кенеди, наградата EarthShot цели да ускори значителния напредък в опазването на околната среда в рамките на едно десетилетие – период, който вече е достигнал своята среда.

Петима победители всяка година получават по един милион паунда, за да реализират проектите си в областта на климатичните иновации, възстановяването на природните екосистеми и устойчивото развитие. Принц Уилям подчерта, че именно вярата в човешкия потенциал и технологичните решения ще определят съдбата на Земята през следващите години.

