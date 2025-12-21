Тръмп зарадва всички американци с ключова промяна

Част от американските държавни служители ще разполагат с по-дълга коледна ваканция тази година. С указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви Бъдни вечер и 26 декември за официални почивни дни, което ще доведе до временно затваряне на федералните ведомства и агенции, съобщава Яху Нюз.

В документа е посочено, че при необходимост отделни служители могат да бъдат задължени да работят, когато това се налага от съображения за националната сигурност или други важни обществени функции. Указът няма законодателен характер и не променя действащите правила, тъй като определянето на постоянен официален празник изисква решение на Конгресът на САЩ и последващ президентски подпис.

Подобни решения не са прецедент в американската практика и често се вземат в зависимост от разположението на празниците в календара. Целта е да се удължи коледната ваканция за федералните служители. Доналд Тръмп вече е обявявал Бъдни вечер за почивен ден по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а същия подход приложи и бившият президент Джо Байдън през 2024 г.

