Тръмп зарадва всички американци с ключова промяна
Федералните агенции затварят, служителите с по-дълга коледна пауза
Следете всички новини, анализи и коментари за Коледна Ваканция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Федералните агенции затварят, служителите с по-дълга коледна пауза
Столична община и МОН кръстосаха шпаги
Министърът на образованието вече подписа заповедта
София. Три дни по-рано ще започне Коледната ваканция за учениците тази година. Това стана ясно от заповед на министъра на образованието, която е в сле...