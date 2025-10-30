Програмата за смяна на отоплителните уреди в София набира скорост

Програмата за подмяна на замърсяващите отоплителни уреди в София показва реален напредък, но предизвикателствата далеч не са приключили. Това стана ясно на кръглата маса „Повече комфорт за по-чист въздух 2.0“, проведена в столицата.

Форумът, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, събра експерти от гражданския сектор, представители на Столичната община, научни изследователи и организации като „За Земята“, „Въздух за здраве“, Център за изследване на демокрацията и Тръст за социална алтернатива.

Общината залага на сътрудничество, не на санкции

Заместник-кметът на София Надежда Бобчева подчерта, че градската администрация работи последователно за устойчива промяна чрез цялостен пакет от мерки – от нискоемисионни зони за транспорт и отопление до контрол върху нерегламентираното горене на отпадъци.

„Посланието ни към гражданите е, че ако се наложи, разполагаме с инструментариума да налагаме глоби, но това не е нашата цел. Нашата основна амбиция е да работим заедно с хората, да насърчаваме осъзнатото участие и спазването на правилата. Само така можем да постигнем по-чист въздух и по-здравословна градска среда“, заяви Бобчева.

87% от домакинствата вече подобряват ефективността си

Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, представи основните изводи от новото национално проучване на „Алфа Рисърч“, проведено през октомври 2025 г.

„Хората започват да възприемат енергийната ефективност по нов начин – не като разход, а като инвестиция в по-добър живот и здраве“, коментира той. Според данните 87% от домакинствата вече са подменили частично дограмата си, като само за година се отчита ръст от 7% без никаква финансова подкрепа.

„Остават най-предизвикателните групи, около 14 000 домакинства, които все още се отопляват на твърди горива. Но с правилна техническа помощ и работа по места това е постижимо“, допълни Цанев.

93% от участниците доволни, но има нужда от по-добро обслужване

Според Елена Лилова, изследовател в агенция „Алфа Рисърч“, удовлетвореността от програмата е изключително висока. „Над 90% от участвалите домакинства оценяват положително ефекта от подмяната, а 93% биха я препоръчали на други“, каза тя.

Лилова обаче отбеляза и проблеми – основно с гаранционното обслужване на новите уреди. „Сред нежелаещите да подменят уредите си се капсулира твърдо ядро от около 28%. Това най-често са възрастни хора и хора с по-нисък социален статус, на които трябва да се обърне индивидуално внимание“, подчерта тя.

Транспортът и новите зони с ниски емисии дават резултат

Данните за замърсяването в транспорта, представени от Ивайло Попов от „За Земята“, също сочат положителна тенденция. „Замърсяването с азотен диоксид в София е реален и хроничен проблем, свързан основно с трафика. Нашите данни показват ясно изразено намаляване на концентрациите след въвеждането на зоните с ниски емисии. Но за да постигнем дълготраен ефект, мярката трябва да стане постоянна и да обхване по-голяма територия, включително и така наречения „голям ринг“, който ще влезе в сила от декември тази година“, заяви Попов.

Следващата цел – достигане до уязвимите групи

Участниците в дискусията отчетоха, че след успешния старт на програмата следващият приоритет е преодоляването на бариерите за най-уязвимите домакинства. Проблемите варират – от липса на информация и документи до недоверие и административни трудности.

Експертите настояха за по-активна комуникация, работа с местните общности и нов подход към незаконните постройки, за да се гарантира достъп до помощ и за най-социално уязвимите. В най-скоро време се очаква подписване на договор с избрания вече изпълнител за техническа помощ на терен.

Предварителното кандидатстване на гражданите остава отворено, като при наличен ресурс за около 10 000 домакинства вече са постъпили над 6 000 заявления.

