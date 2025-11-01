Белица посрещна нови гости от Украйна

Две млади мечета от Украйна вече имат нов дом в Парка за танцуващи мечки край Белица. След 40 часа път Фрол и Фрося пристигнаха в Родопите и бързо започнаха да се адаптират към по-спокойната и естествена среда. Те са в отлично здраве и експертите дори очакват да сторят нещо рядко за животни, извадени от плен – да заспят зимен сън.

От бетон и решетки към зелени склонове

Фрол и Фрося са брат и сестра, и на седем години вече са най-младите обитатели на парка. Историята им обаче започва тежко. Като малки са били открити в хотел, където били държани в импровизирана зоологическа градина – на бетонен под и зад решетки. „Те са намерени в хотел, и в този хотел е имало малка зоологическа градина. Там са живели в абсолютно неподходящи условия – само отдолу бетон и отстрани решетки“, разказва Величка Тричкова от Парка за танцуващи мечки в Белица.

През 2020 година организацията „Четири лапи“ ги премества в украинския парк за мечки Домажир, където живеят последните пет години. Но след като броят на обитателите там достигнал 31, за двамата братя и сестра бил потърсен нов дом – и така пътят им води до България.

Дълго пътуване и бърза адаптация

Преходът от Украйна до Белица отнема 40 часа със специализиран транспорт, осигуряващ нужните условия за безопасност и комфорт. Сега Фрол и Фрося се намират в т.нар. карантинна зона, където ще останат, докато се приспособят напълно. „В момента двете мечки са в тази част, така наречената карантинна част, за да се адаптират, и в момента можем да кажем, че те се адаптират изключително добре. Имат голям апетит, много обичат грозде – особено по-сладкото“, обяснява Величка Тричкова.

Екипът на парка наблюдава поведението им внимателно и с надежда, че двамата ще последват естествените си инстинкти и ще заспят зимен сън – нещо, което за бивши пленници е трудна, но важна стъпка към пълно възстановяване.

Първи стъпки към новия живот

Фрол и Фрося все още не могат да бъдат видени от посетителите, докато трае периодът им на адаптация, но според гледачите те са дружелюбни и изключително любопитни. Очаква се в следващите седмици да започнат да си набелязват места за бърлоги – първи признак, че приемат парка като своя нов дом.

„Те са много общителни и любопитни – наблюдават всичко около себе си и реагират на звуците от гората“, споделят служителите.

Краят на сезона и началото на зимния сън

Паркът за мечки в Белица ще работи за посетители до средата или края на ноември, в зависимост от времето и от това кога 17-те му обитатели ще се отдадат на зимен сън. Щом това се случи, достъпът се прекратява, за да им се осигури пълна тишина и спокойствие.

Историята на Фрол и Фрося е още едно доказателство за мисията на парка – да дава втори шанс на мечки, спасени от плен, и да показва, че дори след години зад решетки животните могат отново да открият свободата си.

