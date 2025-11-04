Електрификацията може да спести 250 млрд. евро на Европа годишно

Европа може да загуби своето водещо място в глобалната икономика, ако не ускори темповете на електрификация. Това показва новият доклад на Schneider Electric, световен лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията.

Анализът предупреждава, че въпреки технологичния напредък, Старият континент остава силно зависим от изкопаемите горива и плаща скъпа цена за забавянето на зеления преход.

Изоставане в електрическата надпревара

По данни на Schneider Electric степента на електрификация в Европа остава едва 21% – ниво, което не се е променило през последното десетилетие. За сравнение, в Китай този показател е с 10 процентни пункта по-висок, а в САЩ – динамично растящ. В същото време разходите за битова електроенергия в ЕС са средно 0,27 евро на киловатчас – почти двойно повече от тези в САЩ и три пъти над цената в Китай.

Новият анализ подчертава, че ако Европа ускори процеса на електрификация, до 2040 г. може да спести около 250 млрд. евро годишно. Според експертите, балансът между достъпност, сигурност и устойчивост – т.нар. енергиен триъгълник – остава труден за постигане, тъй като високата зависимост от изкопаеми горива продължава да натоварва икономиките на страните членки. Въпреки това ЕС вече е постигнал 37% намаление на въглеродните емисии спрямо 1990 г., което доказва, че напредъкът е възможен, когато политиките и технологиите действат в синхрон.

Неравен терен и различни темпове

Докладът показва, че темповете на електрификация в отделните държави от ЕС варират значително. Северна Европа напредва бързо в електрифицирането на транспорта и сградите, докато други региони все още правят първите си стъпки. Южна Европа показва най-високи нива в сградния сектор, а Западна и Централна Европа – в промишлеността и децентрализираните енергийни системи.

България, според данните в анализа, е сред страните с по-добри показатели в региона. Степента на електрификация в сградния сектор у нас достига 52%, а в промишлеността – 32%. Въпреки това, експертите подчертават, че без по-смели политически мерки и по-бърз достъп до инвестиции, Европа рискува да изостане още повече от глобалните си конкуренти.

Политики, инвестиции и местни пазари

Според Schneider Electric политиците трябва да се насочат към намаляване на ценовата разлика между електроенергията и природния газ чрез премахване на субсидиите за изкопаеми горива и корекция на данъчната политика в полза на чистата енергия. Компанията препоръчва също ускоряване на инвестиционните потоци, особено към малките и средните предприятия, както и по-достъпен достъп до средства от иновационни фондове и търговия с емисии.

Докладът подчертава и необходимостта от стабилни местни пазари. Това включва въвеждането на задължителна електрификация при нови сгради и индустриални процеси, подкрепа за термопомпи и електрически превозни средства, както и развитие на децентрализирано производство и потребление на енергия. Ускорената стандартизация и приоритизирането на европейските иновации ще бъдат ключови за превръщането на икономическите и социалните ползи в реалност.

Електрификацията като двигател на растежа

„Електрификацията е от съществено значение не само за постигане на климатичните цели, но и за стимулиране на икономическия растеж, енергийната независимост и конкурентоспособността на Европа“, посочва Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент на Schneider Electric за Европа, в анализа на компанията. Той подчертава, че технологията вече съществува и е готова за внедряване – остава политическите решения да създадат нужните стимули, а бизнесът да поеме инициативата.

Батай изтъква, че Европа може да превърне електрификацията в двигател на устойчиво развитие, ако държавите започнат да действат с обща стратегия. „Ползите са пред очите ни – по-ниски сметки, по-чиста енергия и по-силна икономика. Време е да се задвижи процесът“, гласи заключението в доклада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com