Раят за богаташи отваря врати и за бедните

Малдивите преживяват истинска революция в туризма си, като вече не са само дестинация за богатите и редките туристи.

През последното десетилетие правителството позволи на местните общности да отварят къщи за гости на обитаемите острови, което коренно промени профила на туристите и начина, по който населението се възползва от индустрията.

В момента страната разполага с над 1200 къщи за гости, разположени на 90 обитаеми острова, според данни на Министерството на туризма. Това е значителен ръст спрямо миналото, когато туристите основно посещаваха скъпи изолирани курорти.

Новите къщи за гости позволяват на местните семейства да печелят директно от туризма, като същевременно предоставят на посетителите възможност да се потопят в ежедневието и културата на островните общности, съобщи БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com